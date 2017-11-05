Сотрудник службы безопасности «Мастерса» в Париже не узнал Надаля

Сотрудник службы безопасности турнира серии «Мастерс-1000» в Париже не узнал первую ракетку мира, 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля.

На входе в зону для игроков Рафаэля остановил охранник и попросил предъявить аккредитацию, а когда теннисист ответил, что её у него с собой нет, мужчина спросил: «Кто вы?». Только после того, как Надаль назвал своё имя, ему разрешили пройти дальше.

Посмотреть видеоролик вы можете в «твиттере» Sport Reporter.

Напомним, что Надаль снялся с четвертьфинала с сербом Филипом Краиновичем.