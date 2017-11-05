Кубот и Мело стали победителями «Мастерса» в Париже в паре

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (2) в финале парного разряда турнира серии «Мастерс-1000» в Париже переиграли хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса (7) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, [10:6]. Решающая встреча продолжалась 1 час 55 минут. Отметим, что победители отыграли все 9 брейк-пойнтов и выиграли 1 гейм на подаче оппонентов.

Для 35-летнего Кубота этот титул стал 20-м в карьере и шестым в текущем сезоне на соревнованиях АТР в паре, а 34-летний Мело завоевал 28-й трофей в общей сложности и шестой в этом году.