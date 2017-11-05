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175 лет назад 2016
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Блейк: Федерер — величайший игрок, но 109 титулов — очень много. Ему уже 36 лет

Теннис

Известный американский теннисист Джеймс Блэйк оценил шансы швейцарца Роджера Федерера опередить американца Джимми Коннорса по количеству титулов. На сегодня Коннорс впереди на 14 трофеев — 109 против 95.

«109 — это слишком много. Я люблю Роджера, он величайший, но 109 — очень много. Если он будет играть только на крупных турнирах — „Шлемах“, „Мастерсах“, в Базеле, — то сложно ожидать, что ему удастся завоёвывать по 6-7 титулов ещё два с лишним года. Ведь ему уже 36 лет. Если Роджер, не дай бог, получит ещё одну травму, на этом всё может завершиться», — сказал Блэйк на Tennis Channel.

Источник: Tennis Channel Сообщить об ошибке
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