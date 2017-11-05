Блейк: Федерер — величайший игрок, но 109 титулов — очень много. Ему уже 36 лет

Известный американский теннисист Джеймс Блэйк оценил шансы швейцарца Роджера Федерера опередить американца Джимми Коннорса по количеству титулов. На сегодня Коннорс впереди на 14 трофеев — 109 против 95.



«109 — это слишком много. Я люблю Роджера, он величайший, но 109 — очень много. Если он будет играть только на крупных турнирах — „Шлемах“, „Мастерсах“, в Базеле, — то сложно ожидать, что ему удастся завоёвывать по 6-7 титулов ещё два с лишним года. Ведь ему уже 36 лет. Если Роджер, не дай бог, получит ещё одну травму, на этом всё может завершиться», — сказал Блэйк на Tennis Channel.