Сок опередил Карреньо-Бусту и стал последним участником Итогового турнира ATP

Американец Джек Сок стал восьмым и последним участником Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Благодаря завоеванию титула на «Мастерс 1000» в Париже Сок опередил испанца Пабло Карреньо-Бусту, который после выхода в полуфинал US Open выиграл всего один матч из шести. На счету Карреньо-Бусты осталось 2615 очков, а Сок набрал 2765 баллов и занял девятую строчку в чемпионской гонке. Поскольку швейцарец Стэн Вавринка, оставшийся седьмым, досрочно завершил сезон, именно Сок стал последним участником Итогового чемпионата. Карреньо-Буста может поехать в Лондон в качестве первого запасного. Вторым запасным с учётом отказа Хуан-Мартина дель Потро от этой роли, видимо, станет Сэм Куэрри.



Кроме того, Сок дебютирует в топ-10 и, скорее всего, впервые в карьере завершит сезон в десятке лучших — помешать ему в этом могут только запасные игроки Лондона. Также Джек впервые завоевал титул на «Мастерсе».

Отметим также, что Сок стал первым теннисистом на Итоговом турнире с 2008 года, ни разу не проходившем на турнире «Большого шлема» дальше четвёртого раунда. Девять лет назад в такой же ситуации квалифицировался француз Жиль Симон.