Сок: хочу насладиться последними успехами вместе с моей командой

Американец Джек Сок прокомментировал свой успех на «Мастерс 1000» в Париже, принесший ему путёвку на Итоговый турнир ATP в Лондоне.



«В этом году многое произошло впервые. На „Ролан Гаррос“ я впервые вышел в четвёртый круг турнира „Большого шлема“, теперь впервые победил на „Мастерс 1000“. Я дебютирую в топ-10 и на Итоговом чемпионате ATP. Всё это очень здорово в эмоциональном плане, и я хочу насладиться этим успехом вместе с моей командой», — приводит слова Сока с церемонии награждения официальный сайт тура.