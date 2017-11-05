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175 лет назад 2016
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Дэвенпорт: вы можете себе представить, что Федерер в 39 лет выиграет 7 турниров?

Теннис

Знаменитая американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт, экс первая ракетка мира, олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» высказала мнение по поводу того, сумеет ли швейцарец Роджер Федерер опередить американца Джимми Коннорса по количеству титулов. Для этого Федереру нужно завоевать ещё 15 трофеев.

«Речь не о том, что он больше ничего не выиграет. Речь о том, сколько титулов за сезон он сможет завоёвывать и сколько лет продолжит выступать. Можете ли вы себе представить, что в 39 лет он выиграет семь турниров?» — сказала Дэвенпорт на Tennis Channel.

Источник: Tennis Channel Сообщить об ошибке
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Линдсей Дэвенпорт Роджер Федерер
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