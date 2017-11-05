Кузнецова сообщила, что успешно перенесла операцию на левой кисти

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала о перенесённой операции на левой кисти, которая мешала ей играть этой осенью. Из-за травмы Светлана не могла нормально бить с бэкхенда, играя слева одной рукой либо резаными ударами.



«Друзья, недавно перенесла небольшую операцию на левой кисти, которую травмировала в начале US Open. Всё прошло хорошо, и через несколько недель я должна быть полностью здорова, готова тренироваться и полна надежд на замечательный сезон-2018», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».