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175 лет назад 2016
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Кузнецова сообщила, что успешно перенесла операцию на левой кисти

Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала о перенесённой операции на левой кисти, которая мешала ей играть этой осенью. Из-за травмы Светлана не могла нормально бить с бэкхенда, играя слева одной рукой либо резаными ударами.

«Друзья, недавно перенесла небольшую операцию на левой кисти, которую травмировала в начале US Open. Всё прошло хорошо, и через несколько недель я должна быть полностью здорова, готова тренироваться и полна надежд на замечательный сезон-2018», — написала Кузнецова в своём «инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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