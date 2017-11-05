Федерер: мои дети могут играть в теннис, но всерьёз, а не просто тратить деньги

Швейцарец Роджер Федерер высказался по поводу возможного будущего решения кого-то из его детей заняться тем или иным видом спорта.



«Если кто-то из моих детей захочет профессионально заниматься спортом, то я хочу, чтобы они получали от этого удовольствие и прикладывали все усилия, чтобы преуспеть, а не просто тратили деньги, своё и чужое время. Мне хочется, чтобы они отдавались спорту со всей страстью. Тогда я полностью поддержу их — но вовсе не обязательно, чтобы они играли в теннис.



Я сам в 12 лет выбирал между теннисом и футболом. Всегда, рассказывая эту историю, я говорю, что если бы не занимался теннисом, то наверняка стал бы футболистом. Я сделал свой выбор, но до сих пор пристально слежу за футболом», — приводит слова Федерера Tennis World USA.