Второй раз после 1970 года на Итоговом турнире выступят игроки из 8 разных стран

В нынешнем сезоне лишь второй раз после 1970 года (но при этом второй раз подряд) все теннисисты, квалифицировавшиеся на Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде, представляют разные страны. Напомним, что в Лондон попали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, бельгиец Давид Гоффен и американец Джек Сок. Швейцарец Стэн Вавринка остался на седьмой строчке, но досрочно завершил сезон из-за операции и в Лондоне не выступит.



При этом в случае отказов место кого-то из снявшихся может занять испанец Пабло Карреньо-Буста или американец Сэм Куэрри.