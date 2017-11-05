Мело: мы знаем, как действовать на чемпионских тай-брейках

Бразилец Марсело Мело, ставший чемпионом «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде вместе с поляком Лукашем Куботом, прокомментировал победу в финале над хорватом Иваном Додигом и испанцем Марселем Гранольерс-Пуйолем со счётом 7:6 (7:3), 3:6, [10:6]. На чемпионском тай-брейке Мело и Кубот отыгрались с 2:5.



«Мы команда, сыгравшая в этом сезоне больше всех чемпионских тай-брейков, так что мы отлично знаем, как нужно действовать и как биться до последнего очка. Нам удалось сыграть очень хорошо и показать свой лучший теннис в самые важные моменты», — приводит слова Мело официальный сайт тура.