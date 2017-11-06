Кубот: нас ждёт замечательное завершение сезона в Лондоне

Поляк Лукаш Кубот прокомментировал победу на «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде вместе с бразильцем Марсело Мело. В финале они обыграли хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерс-Пуйоля со счётом 7:6 (7:3), 3:6, [10:6].



«Мы знаем, ради чего выходим на корт, что должны там делать, и всегда стараемся работать над нашей игрой. Нас ждёт замечательное завершение сезона в Лондоне, и мы рады, что достигли своих целей. Сейчас мы хотим продолжать прогрессировать и с нетерпением ждём нашего первого матча на Итоговом турнире», — приводит слова Кубота официальный сайт ATP.