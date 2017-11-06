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175 лет назад 2016
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Хачанов и Медведев — в группе B в Милане, Рублёв и Шаповалова — в группе A

Теннис

Состоялась жеребьёвка «Мастерса U21» в Милане, среди участников которого три россиянина: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Рублёв попал в группу A, где также оказались канадец Денис Шаповалов, южнокореец Чхун Хён и итальянец Джанлуиджи Квинци. В группе B выступят, помимо Хачанова и Медведева, хорват Борна Чорич и американец Джаред Дональдсон.

Напомним, что Медведев стал последним, седьмым попавшим в Милан по рейтингу теннисистом после отказа немца Александра Зверева. Квинци получил право играть на этом турнире, выиграв внутренние итальянские отборочные соревнования.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Борна Чорич Даниил Медведев Денис Шаповалов Карен Хачанов
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