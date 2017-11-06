Краинович: теперь я буду работать ещё упорнее, чем прежде

Серб Филип Краинович, проигравший американцу Джеку Соку в финале «Мастерс 1000» в Париже в трёх партиях, прокомментировал своё выступление на этом турнире, где он впервые в карьере вышел в финал.



«Это была великолепная неделя со множеством хороших побед. Стартовав с квалификации, я обыграл много сильных соперников, стоящих выше меня в рейтинге, так что домой поеду в приподнятом настроении. Меня наконец-то ждёт отдых. Жаль, что не удалось завершить сезон победой, но это теннис. Сок сыграл лучше, чем я.



Теперь я буду работать ещё упорнее, чем прежде, это точно. Что касается давления, то это естественная часть спорта. Вообще на всех в жизни так или иначе оказывается какое-то давление. Конечно, оно теперь повысится, люди будут ждать от меня большего. Но если я хочу прогрессировать, то должен научиться справляться с такими ожиданиями. Буду работать и над этим», — цитирует Краиновича официальный сайт ATP.