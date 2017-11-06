А. Зверев стал третьей ракеткой мира, Тим — четвёртой, Сок — девятой

В обновлённом рейтинге ATP от 6 ноября немец Александр Зверев поднялся на третью строчку, австриец Доминик Тим — на четвёртую, болгарин Григор Димитров — на шестую, швейцарец Стэн Вавринка — на седьмую, бельгиец Давид Гоффен — на восьмую, американец Джек Сок — на девятую, испанец Пабло Карреньо-Буста — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 37-й позиции.
Рейтинг ATP. 6 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4410.
4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3815.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.
6 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650.
7 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150.
8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975.
9 (22). Джек Сок (США) — 2765.
10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
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37 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1288...
45 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1030...
65 (63). Даниил Медведев (Россия) — 772...
71 (76). Евгений Донской (Россия) — 706...
83 (87). Михаил Южный (Россия) — 633.