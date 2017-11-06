А. Зверев стал третьей ракеткой мира, Тим — четвёртой, Сок — девятой

В обновлённом рейтинге ATP от 6 ноября немец Александр Зверев поднялся на третью строчку, австриец Доминик Тим — на четвёртую, болгарин Григор Димитров — на шестую, швейцарец Стэн Вавринка — на седьмую, бельгиец Давид Гоффен — на восьмую, американец Джек Сок — на девятую, испанец Пабло Карреньо-Буста — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 37-й позиции.

Рейтинг ATP. 6 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 645.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9005.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4410.

4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3815.

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.

6 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650.

7 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3150.

8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975.

9 (22). Джек Сок (США) — 2765.

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.

…

37 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1288...

45 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1030...

65 (63). Даниил Медведев (Россия) — 772...

71 (76). Евгений Донской (Россия) — 706...

83 (87). Михаил Южный (Россия) — 633.