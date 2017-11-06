Дуань Инъин: в финале мы с Хань Синьюнь полностью доминировали на корте

Китаянка Дуань Инъин поделилась впечатлениями после победы на турнире в Чжухае в парном разряде. В финале она в паре со своей соотечественницей Хань Синьюнь обыграла ещё один китайский дуэт — Лу Цзинцзин и Чжан Шуай — со счётом 6:2, 6:1.

«Мы китаянки и практически росли вместе с Чжан Шуай. Мы много играем вместе, так что отлично знаем друг друга. До игры я говорила с Хань о тактике в предстоящем финале. В итоге мы полностью доминировали на корте. Я здорово действовала на задней линии, а Хань была прекрасна у сетки. Мы очень рады завоёванному титулу», — цитирует Дуань Инъин официальный сайт тура.