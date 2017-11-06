Хань Синьюнь: верю, что мы с Дуань и Лу ещё можем совершить прорыв в одиночке

Китаянка Хань Синьюнь поделилась впечатлениями после победы на турнире в Чжухае в парном разряде. В финале она в паре со своей соотечественницей Дуань Инъин обыграла ещё один китайский дуэт — Лу Цзинцзин и Чжан Шуай — со счётом 6:2, 6:1.

«Мы всё ещё пытаемся выступать как можно лучше, и это здорово. Мы так рады за Чжан Шуай и её достижения. Мы все очень разные, но прошли через многое. По сравнению с новым поколением мы более стабильны, хотя и у нас случались взлёты и падения. Я верю, что мы с Дуань и Лу ещё можем совершить прорыв в одиночном разряде. Сюй Ифань уже сделала это. Мы стараемся улучшить свой положение в рейтинге», — цитирует Хань Синьюнь официальный сайт тура.