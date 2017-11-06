Хачанов: мы с другими представителями нового поколения болеем друг за друга

Россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от «Мастерса U21» в Милане, который стартует 7 ноября. На групповом этапе он сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым, а также с хорватом Борной Чоричем и американцем Джаредом Доналдсоном.

«Думаю, это будет очень интересный турнир. Это нечто необычное. Нужно будет привыкнуть к такому формату и постараться насладиться игрой. Я ожидаю, что это будет забавный турнир.

Здорово, что представители нового поколения способны выступать на крупнейших соревнованиях. Мы следим за результатами, мотивируем и болеем друг за друга», — цитирует Хачанова официальный сайт тура.