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175 лет назад 2016
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Врач Надаля: мы сделаем всё возможное, чтобы Рафаэль сыграл в Лондоне

Теннис

Врач испанского теннисиста Рафаэля Надаля Анхель Руис Которро оценил состояние колена первой ракетки мира. Уроженец Манакора снялся с четвертьфинала турнира в Париже из-за этой травмы.

«Это не новая травма и не ухудшение старой. Ситуация та же, что была после серии азиатских турниров. Об этом свидетельствуют все проведённые тесты. Это был сложный год, Рафа провёл много матчей.

Мы сделаем всё возможное, чтобы Надаль сыграл в Лондоне. Если всё будет нормально, он выступит на Итоговом чемпионате. Если нет, он снимется с турнира. Мы будем следить за его состоянием в ближайшие дни», — цитирует Которро El Espanol.

Источник: El Espanol Сообщить об ошибке
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