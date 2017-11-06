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175 лет назад 2016
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Лыкина победила лидера посева Ван Цян на старте турнира в Хуахине

Теннис

Российская теннисистка Ксения Лыкина пробилась во второй круг турнира в Хуахине, в трёх партиях обыграв представительницу Китая Ван Цян (1) со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Ксения 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Лыкина поспорит с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Джулиана Олмос (Мексика, Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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