Крофт: после решения Роджера и Рафы досрочно завершить сезон многие задумались

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт предположила, что серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и другие игроки приняли решение досрочно завершить нынешний сезон, проанализировав прошлогодний опыт испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Когда Роджер и Рафа приняли решение досрочно прекратить выступления в сезоне, другие игроки задумались. В этом году многие снимались с соревнований, чтобы как можно лучше подготовиться к следующим. Тур сейчас очень изматывающий, игрокам нелегко.

Что касается Рафы, то, судя по его словам, он скорее склоняется к тому, чтобы пропустить Итоговый чемпионат. Изначально я думала, что он очень хочет сыграть в Лондоне. Но учитывая его прошлогодний опыт, он может и отказаться, чтобы как следует восстановиться», — цитирует Крофт Sky Sports.