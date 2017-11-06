Билли-Джин Кинг поздравила Возняцки и Ли и пожелала им любви на всю жизнь

Легендарная американская теннисистка Билли-Джин Кинг, победительница 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, 16 в женском парном и 11 в смешанном, а также борец за права женщин и участница «Битвы полов», поздравила датчанку Каролину Возняцки. Возняцки вскоре после победы на Итоговом чемпионате WTA сообщила о своей помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли из «Сан-Антонио».



«Поздравляю вас обоих! Желаю вам любви на всю жизнь и как можно больше весёлых моментов и искреннего смеха вдвоём», — написала Кинг в своём «твиттере».