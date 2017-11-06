Ватутин победил Арнабольди в первом круге челленджера во Франции

Россиянин Алексей Ватутин вышел во второй раунд турнира серии «челленджер» в Муйерон-Ле-Каптиф (Франция), победив итальянца Андреа Арнабольди в двух партиях — 6:3, 6:1.



Поединок продлился 1 час 2 минуты. Ватутин сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Арнабольди 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Во втором раунде Алексей сыграет с победителем матча между испанцем Томми Робредо (3) и бельгийцем Янником Рёйтером (Q).