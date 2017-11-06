Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ватутин победил Арнабольди в первом круге челленджера во Франции

Теннис

Россиянин Алексей Ватутин вышел во второй раунд турнира серии «челленджер» в Муйерон-Ле-Каптиф (Франция), победив итальянца Андреа Арнабольди в двух партиях — 6:3, 6:1.

Поединок продлился 1 час 2 минуты. Ватутин сделал 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Арнабольди 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Во втором раунде Алексей сыграет с победителем матча между испанцем Томми Робредо (3) и бельгийцем Янником Рёйтером (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент