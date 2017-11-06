Кафельников — о жеребьёвке Милана: хотел бы, чтобы такое было, когда я играл

Экс первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночке и четырёх — в паре, олимпийский чемпион Игр-2000 россиянин Евгений Кафельников прокомментировал жеребьёвку «Мастерса U21» в Милане с участием девушек-моделей. Церемония вызвала скандал и подверглась серьёзной критике, а ATP принесла официальные извинения.



«Хотел бы я, чтобы такие церемонии жеребьёвок были во времена, когда я играл в туре! По моему личному мнению, это было просто отлично!» — написал Кафельников в своём «твиттере».