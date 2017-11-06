Корне — о жеребьёвке Милана: хорошая работа, ATP. Возвращаемся к истокам?

27-летняя француженка Ализе Корне, бывшая одиннадцатая ракетка мира, победительница пяти турниров WTA, присоединилась к критике церемонии жеребьёвки «Мастерса U21» в Милане, во время которой теннисисты выбирали частично обнажавшихся девушек-моделей, с их помощью определяя, в какую из двух групп они попадут. ATP уже принесла официальные извинения за эту церемонию.



«Хорошая работа, ATP, браво! Это ведь, должно быть, прогрессивное мероприятие, правда? Возвращаемся к истокам?» — написала Корне в своём «твиттере».