Группы на Итоговом турнире ATP в Лондоне назовут в честь Сампраса и Беккера

Стали известны названия групп на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, жеребьёвка которого состоится в среду, 8 ноября. В одиночном турнире группы будут носить имена Пита Сампраса и Бориса Беккера. В парных соревнованиях группы назовут в честь австралийцев Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда, известных как «Вудисы», а также голландцев Якко Элтинга и Пола Хаархёйса.



В прошлом году в одиночном разряде группы носили имена Джона Макинроя и Ивана Лендла, а в парном — Макинроя с Питером Флемингом и Стефана Эдберга с Андерсом Ярридом. В 2015 году использовались имена Стэна Смита и Илие Настасе в одиночке, тех же Флеминга с Макинроем и Артура Эша со Смитом в паре, а ранее группы назывались просто A и B.