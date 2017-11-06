С. Уильямс вошла в консультационный совет IT-компании Oath

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Серена Уильямс, делящая со Штеффи Граф рекорд по количеству недель на первом месте без перерыва, стала одним из членов консультационного совета IT-компании Oath, возникшей летом этого года после слияния Yahoo и AOL под руководством Verizon. Об этом сообщает официальный сайт Oath.



Глава Oath Тим Армстронг выразил надежду на то, что Серена, как и другие члены совета, окажет большое влияние на развитие компании.

Напомним, 1 сентября этого года Серена родила дочь, но планирует вернуться в теннис к Australian Open — 2018.