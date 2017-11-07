Пайгина победила Данилович в финале турнира ITF в Испании

18-летняя Марта Пайгина, полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2017, завоевала титул на соревнованиях под эгидой ITF с призовым фондом $25 тысяч, проходивших в Сан-Кугат-дель-Вальесе (Испания). В финальном матче Пайгина одержала волевую победу над 16-летней сербкой Ольгой Данилович (WC) — 2:6, 6:4, 6:3.



Пайгина не выполнила ни одного эйса, допустив 3 двойные ошибки и четырежды взяв подачу соперницы. На счету Данилович 4 эйса, 2 двойные и 4 брейка.



Данилович сыграла также в парном финале вместе с испанской Гуйомар Маристани Зулета де Реалес, но они уступили бразильянке Луисе Стефани и мексиканке Ренате Заразуа (1) — 1:6, 4:6.