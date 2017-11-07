Беккер: хотя меня объявили банкротом, я не разорён

Знаменитый немецкий теннисист 80-х — 90-х годов и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер опроверг разговоры о том, что он разорился.



«Это правда, что меня объявили банкротом 21 июня этого года, но неправда, что я разорён. Эта процедура банкротства не влияет на мои компании в Лондоне и в Швейцарии. Кроме того, я ничего не должен своему бывшему партнёру по бизнесу, который требует от меня 40 миллионов франков через суд.



Что касается долга британскому банку в 3,5 миллиона евро, то с ним я согласен, но оспариваю проценты. Они хотят 25 процентов, а я говорю, что их должно быть от трёх до пяти.



Тем не менее, у меня есть собственность, есть деньги. Я сейчас поеду в Цюрих, сниму номер в отеле и оплачу счёт. Если возьму такси, заплачу и за него тоже. Будь я разорён, я не смог бы сделать это. И, поверьте, я ничего ни у кого не крал.



Моё имя по-прежнему является брендом. Если кто-то заинтересован в увеличении своей публичности, он зовёт Бориса Беккера — и внимание людей гарантировано. Обо мне говорят, и это главное.



Мне 50. Это важный возраст в жизни любого мужчины, возраст, когда оглядываешься на прожитые годы. Я думаю, сейчас отличная возможность расчистить проблемы из моего прошлого и сделать будущее более ярким. Я должен сделать это ради моей семьи», — сказал Беккер в интервью Neue Zurcher Zeitung.