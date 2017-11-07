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175 лет назад 2016
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Хэмилтон: такие звёзды, как Надаль и Федерер — отличный пример для всех

Теннис

Звезда «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, являющийся четырёхкратным чемпионом мира, рассказал о своём отношении к живым легендам тенниса: испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру, которые в этом сезоне вернулись наверх после нескольких более слабых лет.

«Такие звёзды, как Рафаэль Надаль или Роджер Федерер, как и другие элитные спортсмены, являются для всех отличным примером. Я стараюсь вдохновляться тем, что они делают, и так же отдаваться своему спорту», — приводит слова Хэмилтона Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Льюис Хэмилтон Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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