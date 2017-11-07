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175 лет назад 2016
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Граф: с таким талантом Хингис могла продолжать играть

Теннис

Экс первая ракетка мира немка Штеффи Граф, выигравшая за свою карьеру 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, прокомментировала решение швейцарки Мартины Хингис завершить выступления после Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде.

«Следить за Мартиной после того, как она завершила карьеру в одиночном разряде, было просто удивительно. Мы даже сыграли пару выставочных матчей, и она всё ещё играла невероятно. Было приятно видеть, что она вернулась к выступлениям в парном разряде и миксте. Но мне не хватало её игры в одиночном разряде. Я бы хотела, чтобы она выступала дольше, потому что у неё невероятные руки и очень креативный стиль. Очень хорошо, что она играла в паре и миксте и добилась больших успехов. Однако я считаю, что с таким талантом Мартина могла продолжать играть. Она невероятна», — цитирует Граф официальный сайт тура.

Хингис проиграла в полуфинале Итогового турнира WTA в паре и завершила карьеру
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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