Медведев: за последние годы я добился поразительного прогресса в уровне игры

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от попадания на «Мастерс U21» в Милане и рассказал о сложностях профессионального тура.

«Это было нелегко, но я очень рад попаданию на турнир в Милане. Я упорно работал для достижения этой цели. За последние годы я добился поразительного прогресса в уровне своей игры.

Жизнь в туре получается непростой. На протяжении года у тебя почти нет возможности отдохнуть. Лишь в конце сезона у тебя есть неделя или полторы недели отпуска. Однако нужно много работать в межсезонье, что для меня едва ли не самое сложное в жизни. Турниры проходят целый год, так что приходится нелегко психологически и физически», — цитирует Медведева официальный сайт тура.