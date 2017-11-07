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175 лет назад 2016
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Иснер и братья Брайан сыграют на турнире в Атланте в 2018 году

Теннис

Американский теннисист Джон Иснер подтвердил своё участие в турнире в Атланте (США), который пройдёт в последнюю неделю июля 2018 года, сообщает Tennis World USA. На счету 32-летнего уроженца Гринсборо четыре титула, завоёванных на этих соревнованиях. В 2018 году Иснер постарается выйти в финал турнира в Атланте в шестой раз подряд.

В 2017 году Джон помимо победы в Атланте выиграл трофей в Ньюпорте.

Также организаторы объявили, что в парном разряде сыграют Боб и Майк Брайаны. Они завоёвывали титулы в Атланте в 2015 и 2017 годах.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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