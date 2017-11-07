В 16:00 по московскому времени начнётся стартовый матч группового этапа «Мастерса U21» в Милане, в котором сыграют россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Карен занимает 45-ю строчку, Даниил — 65-ю.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Медведев в Милане

В группе B также сыграют американец Джаред Доналдсон и представитель Хорватии Борна Чорич. Турнир в Милане завершится 11 ноября.