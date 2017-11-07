Родина победила Шарипову и сыграет с Голубич на турнире в Хуахине

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире в Хуахине под вторым номером, в стартовом матче обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Евгения дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Родина поспорит с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.