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175 лет назад 2016
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Федерер: мне уже не 22 года, но точной даты ухода из тенниса не назову

Теннис

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, при каких условиях будет готов завершить карьеру. 36-летний уроженец Базеля завершит год в ранге второй ракетки мира.

«Я понимаю, что рано или поздно завершу карьеру. Я знаю, что мне уже не 22 года, но точной даты ухода из тенниса не назову. Если организм и моя семья позволят мне играть и я всё ещё буду добиваться успеха и радоваться путешествиям, то буду продолжать выступать. Но если одна из четырёх вещей не сработает, то придёт время остановиться. Пока же всё нормально», — цитирует Федерера Xinhua.

Источник: Xinhua Сообщить об ошибке
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