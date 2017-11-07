Федерер: мне уже не 22 года, но точной даты ухода из тенниса не назову

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, при каких условиях будет готов завершить карьеру. 36-летний уроженец Базеля завершит год в ранге второй ракетки мира.

«Я понимаю, что рано или поздно завершу карьеру. Я знаю, что мне уже не 22 года, но точной даты ухода из тенниса не назову. Если организм и моя семья позволят мне играть и я всё ещё буду добиваться успеха и радоваться путешествиям, то буду продолжать выступать. Но если одна из четырёх вещей не сработает, то придёт время остановиться. Пока же всё нормально», — цитирует Федерера Xinhua.