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175 лет назад 2016
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Дьяченко вышла во второй круг турнира в Хуахине, где встретится с Хромачёвой

Теннис

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира в Хуахине, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Дьяченко поспорит со своей соотечественницей Ириной Хромачёвой. Турнир завершится 12 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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