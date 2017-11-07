Дьяченко вышла во второй круг турнира в Хуахине, где встретится с Хромачёвой

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира в Хуахине, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Виталия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Дьяченко поспорит со своей соотечественницей Ириной Хромачёвой. Турнир завершится 12 ноября.