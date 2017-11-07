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175 лет назад 2016
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Д. Маррей: я знаю, что Энди намерен вернуться на прежний уровень

Теннис

Брат британца Энди Маррея Джейми Маррей рассказал о ходе восстановления бывшей первой ракетки мира после травмы бедра. Энди был вынужден досрочно завершить сезон.

«Мы тренировались вместе недавно, и он свободно выполнял удары. Постепенно он старается наладить движение по корту. Ему не хватает матчей, он хочет работать ради какой-то цели. Восстановление идёт постепенно. Я знаю, что он намерен вернуться на прежний уровень. Это был неприятный год для Энди в связи с болезнью и травмой», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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