Вавринка провёл первую тренировку после операции на колене

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил восстановление после травмы колена, полученной в первом круге Уимблдона, и приступил к тренировкам. В августе 32-летний уроженец Лозанны перенёс операцию, из-за которой не смог вернуться на корт в текущем сезоне.
«Первая тренировка с июля! Так счастлив и взволнован. Уже сбиваю конусы бэкхендом», — написал Вавринка на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Вавринки.
На данный момент Вавринка занимает седьмое место в рейтинге АТР.
Вавринка завершил сезон и не сможет защитить титул на US Open