Вавринка провёл первую тренировку после операции на колене

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил восстановление после травмы колена, полученной в первом круге Уимблдона, и приступил к тренировкам. В августе 32-летний уроженец Лозанны перенёс операцию, из-за которой не смог вернуться на корт в текущем сезоне.

«Первая тренировка с июля! Так счастлив и взволнован. Уже сбиваю конусы бэкхендом», — написал Вавринка на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Вавринки.

На данный момент Вавринка занимает седьмое место в рейтинге АТР.