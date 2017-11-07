Медведев победил Хачанова на старте «Мастерса U21» в Милане

Россиянин Даниил Медведев (7) в первом туре группового этапа «Мастерса U21» в Милане одержал волевую победу над своим соотечественником Кареном Хачановым (2) со счётом 2:4, 4:3 (8:6), 4:3 (7:3), 4:2. Отметим, что все встречи соревнований проходят до победы в трёх партиях, а каждый сет завершается, когда одному из игроков удаётся выиграть четыре гейма. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. 21-летний Медведев, занимающий 65-е место в рейтинге АТР, отыграл 8 брейк-пойнтов из 10 и сделал 2 брейка.

В следующем туре Медведев сыграет с американцем Джаредом Доналдсоном (5), а Хачанов встретится с хорватом Борной Чоричем (4).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.