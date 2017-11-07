В. Уильямс, Возняцки и Халеп претендуют на звание лучшей теннисистки октября

WТА представила кандидатов на звание лучшей теннисистки по итогам октября. На этот титул претендуют американка Винус Уильямс, румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки.

В октябре Уильямс-старшая дошла до финала Итогового чемпионата WТА в Сингапуре. Халеп впервые в карьере возглавила рейтинг WТА 9 октября, а после соревнований в Сингапуре завоевала лидерство в женской табели о рангах по итогам сезона. Возняцки победила в финале Итогового чемпионата WТА Винус Уильямс и закончила год третьей.

Проголосовать за одну из номинанток можно на официальном сайте WТА.

Голосование продлится до четверга, 9 ноября, включительно, а результаты будут объявлены 10 ноября.