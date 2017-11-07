Чхун Хён победил Шаповалова на групповом этапе «Мастерса U21» в Милане

Кореец Чхун Хён (6) в первом туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане одержал волевую победу над канадцем Денисом Шаповаловым (3) со счётом 1:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:1. Все матчи турнира проходят до победы в трёх партиях, каждая из которых длится, пока один из игроков не выиграет 4 гейма. 21-летний уроженец Сувона, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, за 1 час 35 минут отыграл 5 брейк-пойнтов из 6 и сделал 1 брейк.

Во втором туре Чхун Хён сыграет с итальянцем Джанлуиджи Квинци (8), а Шаповалов встретится с россиянином Андреем Рублёвым.