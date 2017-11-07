Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Представлены удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября в WТА

Теннис

WТА представила удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября. На голосование выставлены удары чешки Петры Квитовой в матче с датчанкой Каролиной Возняцки в Пекине, словачки Магдалены Рыбариковой во встрече с чешкой Барборой Стрыцовой в Линце, Возняцки в матчах с украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Плишковой в Сингапуре, а также немки Анжелики Кербер в поединке с россиянкой Анастасией Павлюченковой в Чжухае.

Посмотреть удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября, можно на официальном сайте WТА.

Проголосовать также можно на сайте WТА. Голосование продлится до конца четверга, 9 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Каролина Возняцки Петра Квитова
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент