Представлены удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября в WТА

WТА представила удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября. На голосование выставлены удары чешки Петры Квитовой в матче с датчанкой Каролиной Возняцки в Пекине, словачки Магдалены Рыбариковой во встрече с чешкой Барборой Стрыцовой в Линце, Возняцки в матчах с украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Плишковой в Сингапуре, а также немки Анжелики Кербер в поединке с россиянкой Анастасией Павлюченковой в Чжухае.

Посмотреть удары, претендующие на звание лучшего по итогам октября, можно на официальном сайте WТА.

Проголосовать также можно на сайте WТА. Голосование продлится до конца четверга, 9 ноября.