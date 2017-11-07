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175 лет назад 2016
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А. Зверев победил Циципаса в выставочном матче на «Мастерсе U21» в Милане

Теннис

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев, в выставочном матче в рамках турнира «Мастерс U21» в Милане победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 4:2, 4:3 (7:4). Встреча прошла в формате до победы в двух сетах до 4 геймах кряду.

Напомним, Зверев первым квалифицировался для участия в турнире в Милане, но затем отказался от выступления из-за желания лучше подготовиться к Итоговому чемпионату АТР, который пройдёт в Лондоне с 13 по 20 ноября.

Ранее в группе В россиянин Даниил Медведев оказался сильнее соотечественника, Карена Хачанова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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