Азаренко: я вынуждена остаться в Калифорнии и не сыграю в финале Кубка Федерации

Экс-первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко сказала, что не сможет сыграть в финале Кубка Федерации со сборной США, который пройдёт в Минске 11-12 ноября.

«Как вы, возможно, видели на этой неделе, я не смогу быть частью белорусской команды в финале Кубка Федерации. У меня разрывается сердце от того, что не смогу помочь Беларуси в финале, но, к сожалению, моя текущая ситуация с опекой удерживает меня в Калифорнии. Даже несмотря на то что буду далеко, моё сердце будет рядом с моей страной и моей командой. Я буду изо всех сил болеть за сборную Беларуси.

Хотя этот год получился очень трудным для меня, я уже с нетерпением жду 2018 года и возможности снова играть перед своими болельщиками. Я вернусь сильнее и лучше, чем когда-либо", — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».