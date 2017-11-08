Чорич победил Доналдсона в группе Хачанова и Медведева в Милане

Хорват Борна Чорич (4) начал выступление на групповом этапе турнира «Мастерс U21» в Милане с победы над американцем Джаредом Доналдсоном (5) со счётом 4:3 (7:2), 4:1, 4:3 (7:5). Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. 20-летний уроженец Загреба, занимающий 48-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Во втором туре Чорич сыграет с россиянином Кареном Хачановым (2), а Доналдсон встретится с другим представителем России, Даниилом Медведевым (7).