Андерсон прекратил сотрудничество с тренером Годвином

14-я ракетка мира, финалист US Open-2017 южноафриканец Кевин Андерсон объявил о расставании с тренером Невиллом Годвином.

«После четырёх лет совместной работы мы с моим тренером Невиллом Годвином приняли решение о прекращении сотрудничества. Мы остаёмся хорошими друзьями. Решение далось легко, потому что мы оба готовы к новым вызовам. Вместе мы добились отличных достижений, таких как попадание в топ-10 и выход в финал турнира „Большого шлема“, и я всегда буду благодарен за это. Я желаю Невиллу всего наилучшего и надеюсь, что он выиграет награду „Тренер года“, которую он заслужил», — написал Андерсон на своей странице в сети «Твиттер».