Рублёв с трудом одолел Квинци на старте «Мастерса U21» в Милане

Россиянин Андрей Рублёв (1) одержал непростую победу над итальянцем Джанлуиджи Квинци (8) в первом туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане. Встреча завершилась со счётом 1:4, 4:0, 4:3 (7:3), 0:4, 4:3 (7:3) в пользу россиянина. Напомним, все матчи турнира проходят до победы в трёх партиях, каждая из которых длится, пока один из игроков не выиграет 4 гейма.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Рублёв подал навылет 6 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Квинци 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.