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175 лет назад 2016
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Рублёв с трудом одолел Квинци на старте «Мастерса U21» в Милане

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв (1) одержал непростую победу над итальянцем Джанлуиджи Квинци (8) в первом туре группового этапа турнира «Мастерс U21» в Милане. Встреча завершилась со счётом 1:4, 4:0, 4:3 (7:3), 0:4, 4:3 (7:3) в пользу россиянина. Напомним, все матчи турнира проходят до победы в трёх партиях, каждая из которых длится, пока один из игроков не выиграет 4 гейма.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Рублёв подал навылет 6 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Квинци 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Милан-U21 2017. Группа А
08 ноября 2017 года, среда. 00:00 МСК
Андрей
Рублёв
Джанлуиджи
Квинци
1:4 4:0 4:3 0:4 4:3
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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