Федерер и Маррей сделали совместное селфи перед благотворительным матчем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер и британец Энди Маррей перед стартом благотворительного матча в Глазго сделали совместное селфи. Напомним, встреча завершилась со счётом со счётом 6:3, 3:6, [10:6] в пользу Федерера. Для Маррея этот матч стал первым с Уимблдона-2017, где он получил травму бедра.

Фотографию можно посмотреть на странице DreamPova в «Твиттере».

Арена в Глазго вместимостью 11 тыс. человек была заполнена до отказа. Все собранные деньги пойдут в фонд Unicef и местные благотворительные организации.