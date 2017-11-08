Маррей: планирую поехать в Австралию намного раньше, чем в прошлые годы

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, как проходило его восстановление после травмы, и заявил о намерении вернуться в тур в начале следующего года.

«Я надеюсь сыграть в Австралии – есть основания на это рассчитывать. Но никогда не знаешь, как пройдёт следующая неделя реабилитации. Иногда бывают заминки, а иногда наоборот всё идет быстрее, чем ожидалось. Я уже несколько недель тренируюсь, и есть дни, когда я чувствую себя отлично, а есть и такие, когда не очень. Но постепенно я наберу форму и, когда буду на сто процентов готов, вернусь. Попытка сыграть на US Open, пожалуй, была, ошибкой, но это был последний мэйджор сезона, и я хотел попробовать.



На корте я провожу по паре часов в день, но пока не в полную силу. Больше работаю над разными техническими моментами. Не вкалываю на полную, не перегружаю организм, но провожу на корте уже немало времени. Хотя по большей части я, конечно, занимаюсь в зале – не считая последних дней десяти. Верю, что смогу вернуться на свой прежний уровень. После травмы никогда не знаешь наверняка, но я работаю именно для этого. Возможно, когда я вернусь на корт в новом сезоне, у меня не всё сразу будет получаться. Сейчас я очень хорошо бью по мячу на тренировках, но, конечно, есть разница между тренировкой на 80 процентов своей мощности и тремя часами на корте, проведёнными на полную катушку.



На данный момент я планирую провести пару недель в Майами, а потом поехать в Австралию намного раньше, чем в прошлые годы. В начале сезона я буду в невыгодной позиции, потому что у меня к тому времени набежит большой период без соревновательных матчей. Хочу компенсировать это тем, что приеду туда раньше других игроков и смогу нормально подготовиться», — приводит слова Маррея Daily Mail.