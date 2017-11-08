Медведев: после проигрыша Хачанову в 1-м сете в голове было много разных мыслей

Россиянин Даниил Медведев (7) прокомментировал победу над соотечественником Кареном Хачановым (2) в первом туре группового этапа «Мастерса U21». Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3 (8:6), 4:3 (7:3), 4:2 в пользу Даниила.

«В конце сезона у меня было много матчей, в которых я не мог найти свою игру и не мог отыграться, если уступал инициативу. Здесь я тоже проиграл первый сет, и у меня в голове было много разных мыслей. Очень доволен, что смог собраться, прибавить, вернуться в матч и выиграть его», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.